Virginia Gallardo habló tras apretar a Axel Kicillof en televisión

"¡Profe, profe! A mí me gusta preguntar estas cosas. ¿Puede ser que usted haya dicho que la inflación no es un fenómeno monetario?", le preguntó ayer Virginia Gallardo a Axel Kicillof y su respuesta fue: "Es que no es".

"¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?", le propuso Gallardo al candidato a Gobernador de Buenos Aires por el kichnerismo.

En el día después de ese momento televisivo, Virginia contó el por qué de la magnitud de la noticia: "Creo que la noticia tiene mucho que ver con el prejuicio que hay en cuanto a mi persona primero. Por otro lado, también tiene que ver el rol que ocupa la mujer hoy en la sociedad. Se le da importancia a que la pregunta la hice yo y no uno de mis compañeros".

"Pensé que me quería decir algo respecto de la universidad pública, porque yo acababa de hacer un comentario sobre que había sido estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y entre gritos y la música se cambió de tema. A veces el vivo genera esas cosas, más cuando somos tantos", agregó Gallardo.

Fuente: Primicias Ya