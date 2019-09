Verónica Castro anunció su retiro de la actuación tras una carrera de 53 años, "agotada de tanto mal" y de las agresiones y el escarnio que sufre por una supuesta boda con la actriz y conductora Yolanda Andrade que se viralizó en redes sociales.

Castro negó lo sucedido y entre ellas se produjo un tenso ida y vuelta. "El hecho de que me diga que yo soy una malagradecida no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira", indicó la actriz a un medio mexicano.

"Les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz", escribió Verónica en sus redes sociales.

Andrade, de 47 años, había declarado públicamente esta semana que unos 20 años atrás se casó con Castro, de 66 años, "de manera simbólica". Y aseguró que tiene pruebas de ello y que no se trata de "ninguna mentira", lo que generó un choque entre ambas.

Fuente: Primicias Ya