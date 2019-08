Así reaccionó Verónica Castro a la polémica por la muerte de su personaje

Las redes sociales explotaron bajo el hashtag #QDEPVirginiadelaMora promovida por el director Manolo Caro, para dar a conocer que el personaje de Verónica Castro en La Casa de las Flores había muerto, como antesala de la segunda temporada.

La campaña incluyó audios de Whatsapp y hasta un funeral de Virginia de la Mora, pero también provocó una controversia por haber dejado fuera de la serie a la diva de las telenovelas mexicanas.

Es por eso que este miércoles, a través de Twitter, Castro tuvo que pronunciarse al respecto y aclarar que la decisión ya estaba tomada.

"Perdón, pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo Y un poquito de atención se pueda aclarar todo. Gracias", escribió la actriz y presentadora.

Por si fuera poco, aprovechó para establecer que ella no cobró ni un centavo por el uso de su imagen en la campaña para anunciar la muerte de su personaje.

"Solo por respeto al público que me sigue, les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte. Yo cobro cuando trabajo, y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé", aclaró Verónica.

La actriz compartió en Twitter el video de una entrevista realizada con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, donde ya había explicado los motivos por los que prefirió no estar en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix.

"Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio", dijo la madre de Cristian Castro en una entrevista con el programa mexicano de espectáculos.