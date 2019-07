Usandivaras destrozó a Pampita: "¿Tu concepto de macho es el que come palta en un motorhome?"

Anoche, a Pampita no le gustó la performance de Flor de la V y Gabo Usandivaras en Showmatch y su devolución desató un escándalo: "Me gustó el trabajo que hicieron. Hubo muchas fusiones distintas, yo me hubiera quedado con todo Madonna. Me faltó el rol de Gabo de machote. Siento que repite el registro y, para mí, a Flor le falta un compañero que le permita sacar su costado hot".

El fuerte ida y vuelta que hubo en la pista no terminó ahí. El bailarín salió con munición gruesa en una nota. "Necesita para que la señora se luzca un macho musculoso, o sea ¿señora, esta es la mentalidad que usted en el año 2019 está poniendo impunemente en la mesa?", afirmó en Los ángeles de la mañana.

Acto seguido, recordando el "escándalo del motorhome" de Pampita: "Lo que estamos hablando es hay que abrir el concepto. Somos dos personas diversas presentando diversidad. ¿Cuál es tu concepto de macho a todo esto? ¿Cuál es? ¿El que come palta en un motorhome?".

Recordemos que en diciembre de 2015, la modelo aseguró haber encontrado a Vicuña, su pareja en ese entonces, teniendo sexo con la actriz en un motorhome, en medio de la filmación de la película El hilo rojo.