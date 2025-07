Luego, agregó: " El amor está. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo . Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados... Estas cosas se van dando. Es difícil determinar una situación sola porque es un proceso que se va sumando: esto no está tan bueno, esto tampoco. Hasta que un día decís ‘ya está’. Al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa. A veces uno deja de atender la pareja. La libido se va con el laburo, con las preocupaciones. Y cuando querés acordar, ya estás en otra frecuencia".

Marcela Baños, conductora de América, anunció su separación:

Una conocida conductora de América se separó de su pareja tras 20 años de relación: de quién se trata

En el final, subrayó: "Hace cuatro días me mudé a mi departamento en Palermo, con mis tres perros. Me cuesta todavía. Estoy organizando todo el departamento, es un quilombo. Pero también eso me mantiene entretenida y no me deja mucho tiempo para estar triste o extrañar... Este medio te pone muchas corazas. Uno va al frente, se maquilla, se viste, y por dentro está roto. Estaba bailando, pero por dentro estaba destrozada".