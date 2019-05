Tras la detención de su hijo, Mario Teruel se aparta de Los Nocheros

Después de que Lautaro Teruel, el hijo de Mario Teruel, fuera detenido e imputado por violar a una nena en Salta, el cantante de folklore tomó una decisión que sorprendió a sus fanáticos: irse de Los Nocheros.

Tras la fuerte repercusión que tomó el caso de su hijo, el líder musical decidió dar un paso al costado para solidarizarse con la familia de la víctima como también para acompañar a la suya y que la Justicia pueda actuar de la mejor manera posible.

Así lo comunicó este domingo por la tarde a través de sus redes sociales meidante un comunicado: "Estimados, ante los hechos que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de ' Los Nocheros' para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa".

"Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios, para atravesar la situación con total privacidad. A nivel humano, no puedo dejar de solidarizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso. Sin embargo, como padre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta terrible situación", escribió.

"Es momento de respetar el silencio que requiere la Justicia para avanzar con la investigación sin provocar más daños. Rezo para que Dios nos de fuerza a todos y afrontar con humildad el proceso de la Justicia para que la víctima y las familias involucradas encontremos algo de paz", concluyó.

El comunicado de Mario Teruel

Fuente: Diario Show