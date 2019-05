Luego de doce años divirtiendo a sus fans, The Big Bang Theory se despide con un episodio doble, grabado el pasado 30 de abril en el The Big Bang Theory Stage de los estudios Warner Bros., que promete hacer reír y emocionar por igual. Este acontecimiento dará la vuelta al mundo y otorgará un final a la increíble e irrepetible en la historia de Sheldon, Leonard, Penny, Amy, Howard, Raj y Bernadette. Esta sitcom, creada por Chuck Lorre, llega a su final el domingo 2 de junio a las 21 hs. por Warner Channel.

Como entrada en calor para disfrutar de lo último con todos los detalles bien frescos, el canal propone maratonear todos los episodios de la temporada 12 hasta llegar al estreno del episodio final.

The Big Bang Theory es protagonizada por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch y Mayim Bialik, quienes el miércoles 1° de mayo inmortalizaron la forma de sus manos en Hollywood. Con un mar de emociones por el final, las estrellas de la serie dejaron sus huellas y firmas en cemento frente al Teatro Chino de Los Ángeles, situado en el prestigioso Paseo de la Fama.

La serie que recibió 52 nominaciones al Emmy y gracias a la cual Jim Parsons triunfó cuatro veces como mejor actor, seguirá viva a través de su spin off: la precuela Young Sheldon, protagonizada por Iain Armitage, que ya anunció que tendrá temporadas 3 y 4.

Como bonus de esta gran despedida, la sitcom hace historia convirtiéndose en el primer show en tener su propio asterismo: The Big Bang Dipper. Un asterismo es un grupo de estrellas que típicamente tiene un nombre popular, y es un poco más pequeño que una constelación. Si bien el final de The Big Bang Theory está muy cerca, The Big Bang Dipper seguirá brillando por muchos, pero muchos años más.