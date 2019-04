Soledad Fandiño confirma su romance con Nacho Lecouna

Luego de que René Pérez blanqueara su noviazgo con la modelo Kasia Mónica, su exmujer Soledad Fandiño va por el mismo camino.

Días atrás, en Infama contaron que Soledad había ido al teatro a ver la obra "Perfectos Desconocidos" junto a Nacho Lecouna, productor de LaFlia y exnovio de Cande Tinelli, con quien se habría mostrado de la mano.

Pero ellos no dijeron nada con respecto a su relación, hasta ahora. En Instagram, la rubia compartió una foto con un curioso pie de foto: "Love is in the air", escribió. Por su parte, él le dejó un corazón rojo en los comentarios y ella le respondió con un emoji de carita de enamorada.