A un año y medio de separarse de Soledad Fandiño, René Pérez presentó a su nueva novia en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una imagen con Kasia Mónica y escribió: “Beso a primera vista / Kiss at first sight @kasiamonica”.

Tras su posteo, una seguidora le comentó: “Trata bien a René”. Y el artista contestó: “No solo me trata bien, sino que me da paz. El disco saldrá más rápido”.

La joven que conquistó al artista es una joven modelo, instalada en New York que comparte imágenes súper sensuales en el mundo digital.

Fuente: Diario Show