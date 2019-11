Sol Pérez reveló detalles de la intimidad con su novio

Hace tan solo algunas semanas que Sol Pérez está de novia con el entrenador Guido Mazzoni y ya están buscando departamento para vivir juntos.

"Ahora estoy muy bien, nos vamos a ir a vivir juntos, vamos como de a poco… Si bien es bastante rápido pero vamos de a poco igual", explicó Pérez en una entrevista con Nosotros a la mañana, ciclo que conduce el Pollo Álvarez.

Además, la rubia contó que la idea de mudarse es para tener un espacio más cómodo para ambos: "Ya estamos conviviendo, porque como yo trabajo casi 24 horas, los únicos momentos en los que nos podemos ver es a la noche o a la mañana, entonces si él no se instalaba en mi casa iba a ser medio difícil. No nos íbamos a ver seguido".

Consultada por qué la decisión del nuevo hogar habría sido su departamento y no el de él, la rubia respondió: "Él vino a mi casa porque yo tengo todo el tema de la ropa, tenés un montón de cambios, agarrar los zapatos, y un montón de cosas. Hay cosas que no se negocian. Por eso ahora nos vamos a un departamento más grande, con más habitaciones, porque la verdad es que necesitamos armar como un guardarropas por un lado, y que él también pueda tener la ropa".

Sin embargo, Pérez reveló cómo hace Guido para acomodarse: "Es muy gracioso, porque mi departamento es chiquito y él tiene arriba de los almohadones su ropa, también en el círculo que tengo para sacarte fotos, que tiene ahí colgadas sus camisas".

Sobre cómo llevan el día a día, la modelo confesó algunas intimidades: "A veces le saco fotos y le digo ‘subí esta que estás re bueno’ y me dice ‘no, no me gusta estar siempre en cuero’. No quiere subir fotos en bolas, quiero que él suba porque no puedo creer el lomazo que tiene y él se niega".