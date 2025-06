Sofía "Jujuy" Jiménez encendió las redes sociales con un video y una picante frase

Acompañando las imágenes, Jiménez incluyó una reflexión personal: “Vivo la vida mía, como dice la Karol G y como me gusta a mí… libre, siendo lo más auténtica posible, conectando con amor y mucha alegría”. Con estas palabras, la joven hizo hincapié en su filosofía de vida, basada en la libertad y la autenticidad.

En el mismo posteo, la influencer acompañó el video con una picante frase en la que profundizó sobre su proceso de crecimiento personal: “Aprendí a hacerme el amor a mí misma y es un viaje de ida, siento que no necesito más nada de nadie, es como si fuera que me auto sostengo, y me refiero particularmente a esos momentos de automimos, de regalarme minutitos solo para mí”. De esta manera, destacó la importancia de priorizarse y cultivar la independencia emocional.