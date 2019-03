Oriana Sabatini charló con La Faraona y durante la entrevista, la morocha describió su primera cita fallida.

"En mi colegio se organizaban galas donde ibas acompañada por un chico. Entonces un chico con el que yo había salido cuando era chiquita me invitó y todo le salió mal", arranó a contar.

Y siguió: "No tenía auto y me tuvo que venir a buscar en remis. Yo lo notaba a él muy incómodo con toda la situación. Estábamos ahí con el remisero, no podíamos hablar".

Finalmente, a pesar de los nervios, Oriana y el galán fueron a ver una peli: "Fuimos al cine y en un momento había una escena de un casamiento y él me dice 'esos vamos a ser nosotros', y a mí no me gustaba tanto él".

"Me terminé yendo a la mitad porque estaba aburrida", concluyó.

Fuente: Primicias Ya