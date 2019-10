Sin ropa interior, Jimena Barón se las ingenia para evitar la censura

Jimena Barón anunció que el próximo 25 de octubre se podrá disfrutar de "Sale Volando", su nueva corte musical. "Estoy particularmente excitada", comentó la artista en sus historias de Instagram en relación a su nuevo sencillo.

Además, y tras la alegría de recibir el disco platino por "La Cobra", Barón publicó una postal muy jugada: en cuclillas y luciendo un apretado traje de red.

"A mi no me agarra cualquiera, caliente me vuelvo una fiera", escribió en su foto.