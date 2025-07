Viviana Canosa estrenó su programa de streaming junto a nada más ni nada menos que Jorge Rial en el canal "Carnaval" y aprovechó para opinar sobre Mariana Brey , periodista de C5N y de Telefe. La conductora de El Trece no tuvo piedad a la hora de hablar sobre su colega y la destrozó.

En LAM, programa que conduce Ángel de Brito y que sale al aire por América, pasaron el fragmento donde Canosa la liquidó a Brey : "La seguridad con la que se maneja Mariana Brey es de una tranquilidad total... Yo, por ejemplo, estoy en El Trece y digo cosas y sé que van a bajar en dos minutos y me van a decir 'usted se va de acá'".

Además, agregó: "Labura en lugares y está en situaciones en las que tiene un nivel de impunidad alto... Se está peleando con la conductora, con la panelista estrella que es Nancy Pazos, va Pichot (Malena) también se pelea... Algo hay ahí, está bancada por el gobierno a full o por no sé quién" .

Sin piedad: Viviana Canosa destruyó a Mariana Brey y se encendió el escándalo

"Si no, no te bancas a una mina en un programa que dice barbaridades, que se agarra con la conductora, que dice de todo y vos decís 'pará, por mucho menos me rajan a patadas en el cul*", sentenció Viviana Canosa respecto a la panelista de Telefe quien ha estado en el foco de la polémica luego de sus peleas con Nancy Pazos.