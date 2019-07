Sergio Lapegüe protagonizó un fuerte momento al aire durante la primera mañana de TN cuando en medio del programa que conduce con Roxy Vázquez, se quebró al recordar la cobertura que realizó en el atentado a la AMIA, el trágico evento que resultó ser el primer móvil televisivo de su carrera hace exactamente 25 años.

“Fueron muchas horas, muchos días, mucho dolor, mucha tristeza. Fue muy fuerte, Aparte éramos pibes, todos jóvenes”, expresó angustiado el periodista, haciendo referencia las dos jornadas en las que trabajaron los socorristas para rescatar a las víctimas de entre los escombros.

“Cuando a Hugo Varela, que era el camarógrafo, le pregunté ‘¿qué hago acá?, ¿cómo hago?’, me dijo que relatara como si estuviera viendo la tele, y entonces empecé a relatar como si estuviese viendo la tele”, explicó Lapegüe.

“Estábamos al lado de una persona que había muerto, yo estaba relatando como si lo hubiera visto en la tele, y veo que estaba llorando el propio camarógrafo. Y seguíamos laburando, yo no me emocionaba, hasta que ahora me hizo acordar mi mujer cuando llegué a casa, la vi a mi nena, Micaela, que era un bebé… y no paraba de llorar”, dijo el conductor de Todo Noticias entre lágrimas.

"Cuando llegás te das cuenta que todo se puede perder en un segundo", aseguró con la voz entrecortada.

Lapegüe aseguró que fue la cobertura más impactante que le tocó realizar, y dejó un mensaje importante para sus colegas del periodismo. “Uno lo ve de afuera, pensemos en la gente que ha perdido a sus familiares, tenemos la necesidad de contar lo que vivimos y exigir justicia”, sentenció el conductor, pidiendo de una vez por todas que “haya justicia en este país”.

El atentado a la Asociación Mutual Isarelita Argentina fue el peor ataque terrorista que sufrió la Argentina en su historia, ya que provocó la muerte de 85 personas y generó más de 300 heridos. Los familiares de las víctimas todavía reclaman justicia por las víctimas y que se esclarezca el hecho. El 18 de julio de 1994, a las 9:53, una bomba estalló en la sede de la asociación, ubicada en la calle Pasteur 633, en el barrio de Balvanera, Ciudad de Buenos Aires. La explosión tiró abajo el edificio y dañó a los inmuebles de los alrededores.protagonizó un fuerte momento al aire durante la primera mañana de TN cuando en medio del programa que conduce con Roxy Vázquez, se quebró al recordar la cobertura que realizó en el atentado a la AMIA, el trágico evento que resultó ser el primer móvil televisivo de su carrera hace exactamente 25 años.

