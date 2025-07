¡Se pudrió! La China Suárez mandó al frente a Mauro Icardi y lo tildó de "pesadito"

china suarez mauro icardi.jpg ¿Qué pasa entre la China y Mauro? @mauroicardi

¿Cuánto durarán la China y Mauro?

Pero lejos de entrar en el barro mediático, la China sorprendió a los integrantes del Ministerio Público Tutelar cuando se presentó para hablar sobre su relación con Icardi. Según contó Yanina Latorre en sus redes, la actriz no sólo brindó detalles sobre cómo es su noviazgo, sino que dejó entrever que el verdadero conflicto no pasa por ella: “Ella deslizó que el ‘pesadito’ es Mauriño. Él no se separa de ella ni a sol ni a sombra".