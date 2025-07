¡Se le hizo la noche! Mauro Icardi está complicadísimo con la Justicia por una gran deuda con sus hijas

La resolución judicial es contundente y no deja lugar a dudas. Se le ordenó al delantero que regularice de inmediato el pago de las cuotas pendientes y futuras de la obra social OSDE para sus pequeñas, Isabella y Francesca Icardi. El fallo, firmado por el representante del Ministerio Público de Defensa de Menores y notificado al abogado de Nara establece un plazo fatal: dos días para que Icardi se ponga al día. De lo contrario, las consecuencias serán severas porque se trata de una multa de 5 millones de pesos.

Mientras la noticia estallaba en Buenos Aires, Mauro Icardi ya se encontraba en Turquía, listo para iniciar la pretemporada con el Galatasaray, y no lo hacía solo: lo acompañaba nada menos que Eugenia Suárez . En paralelo, Wanda Nara, ajena al revuelo judicial, disfrutaba de unas idílicas vacaciones de invierno junto a sus cinco hijos en la paradisíaca Villa La Angostura, desde donde compartió postales de ensueño y posó para una revista, demostrando que su vida sigue adelante.

wanda nara mauro icardi El descargo de Wanda en X. @wanditanara

Y por si fuera poco, Wanda se puso aún más picante en su descargo virtual. Con la ironía que la caracteriza, la rubia continuó su arremetida: “Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron 10 meses. ¿Por qué usás el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines?”. Una declaración que dejó a todos boquiabiertos y que demuestra que Wanda no tiene miedo de ir a fondo cuando se trata de defender a sus hijos y sus derechos.