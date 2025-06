Salió a la luz el video de la escandalosa renuncia de Florencia Vigna a un reality: "No me interesa..."

Hace algunas semanas, se daba a conocer que Florencia Vigna participará en un reality chileno grabado en Perú llamado Mundos Opuestos . Si bien la bailarina se encontraba muy entusiasmada por el proyecto, Laura Ubfal contó que "le pidieron que haga escándalo o se chape con alguien y no quiso hacer nada de lo que esperaban de ella y decidió abrirse".

En el clip se puede ver que la artista se encuentra junto a sus compañeros, jugando a las preguntas, y una de ellas decía lo siguiente: "¿Quién creés que se hace él o la buena onda, pero por dentro no soporta a nadie?". En ese momento, se puede ver que una de las participantes apuntó contra Florencia.

Mirá el video de Florencia Vigna en Mundos Opuestos

Embed - Florencia Vigna En Mundos Opuestos

Florencia Vigna, totalmente sorprendida y triste, le responde entre lágrimas: "Como justamente no me interesa la fama a cualquier precio, ni la plata a cualquier precio, en este momento presento mi renuncia". La joven afirmó que le "interesa el reconocimiento", pero remarcó que no le interesa la fama.