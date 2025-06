Revelan que echaron a un periodista de LN+ por celebrar la condena de Cristina Fernández de Kirchner con un champagne

Captura de pantalla 2025-06-12 223942.png Echaron a Tomás Díaz Cueto de La Nación+. Foto: captura de pantalla TV/ América.

Desde el programa fueron a charlar con el periodista tras lo ocurrido y comentó que "fue un poco sorpresiva (la renuncia), pero entiendo que son procesos, no me lo esperaba... Estaba muy contento haciendo mi laburo y me llegó la sorpresa hoy que me citaron para contarme esta situación". El cronista reveló además que le llevará tiempo entender lo que "realmente hice mal".