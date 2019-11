Revelación impensada: Pampita estuvo cinco veces al borde del matrimonio

En el marco de la despedida de soltera y la futura boda de Pampita, su gran amigo Gabriel Oliveri fue invitado a Intrusos para contar algunos detalles íntimos.

"Una cosa que me contó es que tuvo cinco pedidos de matrimonio y las cinco veces dijo que no. No dijo quién, pero tuvo cinco pedidos", dijo Oliveri.

Recordemos que luego de su divorcio con Martín Barrantes (matrimonio que terminó en un escándalo), la modelo compartió diez años de su vida con Benjamín Vicuña con quien tuvo cuatro hijos pero nunca se casó. También salió con Nacho Viale, Pico Mónaco, Polito Pieres y Mariano Balcarce.

Lo que hasta ahora se sabía era que Vicuña le había pedido matrimonio a la modelo en su momento, por lo que ahora muchos especulan con quiénes serían los otros cuatro.