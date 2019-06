Reconocido artista internacional convoca a Paulo Londra para su nuevo disco

Ed Sheeran adelantó en sus redes sociales que entre la lista de invitados de su próximo álbum está el fenómeno del trap argentino, el cordobés Paulo Londra.

Sheeran publicará el próximo 12 de julio No. 6 Collaborations Project, un álbum que tendrá participaciones de otros artistas en todas las canciones. Con una foto de su Intagram se alcanza a ver que el feat de Londra se dio en el tema Nothing on You, donde Londra figura en las voces junto al rapper conocido como Dave.

En la lista de invitados también están Camila Cabello, Cardi B, Chance the Rapper, Justin Bieber, Eminem, 50 cent, Bruno Mars y Skrillex, entre otros.

"Soy un gran fan de todos los artistas con los que trabajé en este álbum. Son artistas que me inspiran y todos traen algo especial a cada canción", declaró Sheeran.