Qué dijo Daniel Gribank sobre el posible regreso de The Rolling Stones a la Argentina

Daniel Grinbank estuvo este martes en Otro día perdido y no pudo evitar la pregunta que Mario Pergolini, y el público desde hace años, siempre le hace sobre The Rolling Stones: ¿cuándo vuelve la banda a la Argentina?

"¿Sigue siendo una pregunta que te hacen?", le consultó el conductor al histórico productor musical. Gribank, acostumbrado al tema, explicó cómo vive esa insistencia permanente.

Daniel Gribank en Otro día perdido El productor musical confesó que hasta el día de hoy le hacen esa pregunta sobre la banda. Captura de pantalla Eltrece. "Constante. Sí, es una constante. A ver, es real que hay una 'Stonemanía' en la Argentina como no se da en ninguna parte del mundo y eso ellos lo saben. Eso es real. También es real que uno, la gente, el común de la gente supone que uno puede interceder cuando ellos deciden venir", respondió, dejando en claro que las decisiones del grupo no pasan por él.

A partir de ahí, el empresario profundizó sobre cómo funciona la dinámica interna de la banda, su edad y los tiempos que manejan. "Ellos deciden venir cuando quieran venir, cuando pueden venir, tomando en cuenta que gente que tiene más de 80 años, y que no se movilizan solos, sino que movilizan 150 personas", señaló el productor, para dimensionar el operativo que implica una gira de la agrupación que lidera Mick Jagger.