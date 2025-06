The Rolling Stones trabajan en un nuevo disco y prometen sorprender a sus seguidores

Tras poner en pausa una ambiciosa gira que iban a realizar durante el verano del hemisferio norte, los Rolling Stones se enfocaron de lleno en el estudio. Según reveló el medio británico The Sun, la legendaria banda está trabajando en su próximo álbum con el que prometen sorprender a sus fanáticos.

Qué se viene de The Rolling Stone.

“Mick, Keith y Ronnie han estado grabando en secreto su nuevo disco con su baterista Steve Jordan”, aseguró una fuente consultada por The Sun. “Tienen 13 canciones con las que están contentos y están discutiendo cuándo podrán lanzarlo. Originalmente, el plan era llevar su enorme gira por Estados Unidos al Reino Unido y Europa este verano, pero los promotores no lograron concretar las fechas. En cambio, los Stones decidieron volver al estudio y grabar su próximo álbum. Es enorme para sus fans que no tuvieron la oportunidad de verlos en vivo este año”, detalló la misma fuente.