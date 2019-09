Problemas para el Festival de Cosquín: los artistas más importantes quieren cobrar en dólares

Hace unos días surgió el rumor sobre la posibilidad de que peligrara la realización del tradicional Festival Nacional de Folclore de Cosquín, debido a que parte de los artistas convocados quieren cobrar su presentación en dólares. Recordemos que el espectáculo se llevará a cabo entre el 25 de enero y el 2 de febrero del 2020, en una edición muy especial: se celebrará el 60 aniversario.

Hasta el momento, la lista de confirmados está integrada por los siguientes artistas: Los Tekis, El Indio Luciano Rojas, Dúo Coplanacu, Sergio Galleguillo, La Bruja Salguero, Horacio Banegas, Bruno Arias, La Callejera, Leandro Lovato, Dúo Orellana Lucca, Raly Barrionuevo, Emiliano Servini y Néstor Garnica.

"El dólar ha complicado, pero estamos viendo opciones", explicó Luis Barrera, encargado de la programación del Festival, a Cadena 3. Además, adelantó que está en tratativas para que los próximos días lleguen novedades positivas: Barrera destacó que los cantantes de mayor convocatoria pasaron cotizaciones por 100 mil dólares más IVA.

Por su parte, el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, descartó que fueran a contratar a grupos internacionales. "La mayoría de los artistas tiene buena voluntad, pero algunos pasaron tarifas elevadas en dólares", indicó.

"La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la Municipalidad por traer músicos. Esto ya pasó, y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $390″, explicó Musso.

