Preocupación en Países Bajos: la princesa Amalia sufrió un duro accidente en caballo

princesa paises bajos.jpg La princesa se cayó de un caballo. AFP

“Sí, se encuentra bien. Ahora no lo sé, por supuesto, porque no estoy con ella, pero está bien”, respondió la reina de Países Bajos con calma. También aprovechó para agradecer el interés de los medios y transmitir tranquilidad, destacando que si bien el momento fue angustiante, la situación no pasó a mayores.