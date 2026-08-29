Post Mundial: quién es el jugador que terminó rodeado de "marineritas" y generó disturbios en la Selección

Posterior al Mundial , saltan repercusiones internas ligadas directamente al conjunto argentino. En esta oportunidad, la periodista Paula Varela en el programa Intrusos (América), dio a conocer un episodio que generó malestar en el grupo.

En una concentración donde se diferencia la conducta de los futbolistas en pareja y la autonomía de los solteros, se dio a conocer la conducta de uno de ellos que no habría pasado desapercibida en el grupo. "Yo me enteré de que los solteros hacían de las suyas" , señaló Varela, al referirse a los códigos informales que operan dentro de los grupos de alta competencia.

El hecho en cuestión se remonta a los días libres del plantel, un momento de distensión en el que los deportistas disponen de tiempo personal. De acuerdo con la información aportada en el ciclo televisivo, un integrante del seleccionado, en su condición de soltero, realizó una salida recreativa en un barco que posteriormente trascendió en el entorno.

Según se indicó, la actividad consistió en una travesía en una embarcación junto a dos mujeres, a quienes en el ámbito de la información se mencionó bajo el término de "marineritas". El jugador en cuestión es José Manuel “Flaco” López , delantero surgido en Lanús.

El conflicto se originó cuando la situación traspasó el ámbito privado y tuvo un correlato dentro del espacio de concentración. Días después de la experiencia, la presencia de las jóvenes en inmediaciones del lugar donde circulaban los futbolistas y sus allegados provocó reacciones entre los miembros del equipo.

La situación generó comentarios y prevenciones entre los jugadores ante la posibilidad de malentendidos con sus parejas o vínculos oficiales, lo que motivó intercambios de advertencias y llamados de atención en los pasillos del búnker.

El punto de mayor tensión se alcanzó cuando, durante la discusión del tema en el programa, se reveló un dato adicional que modificó el tenor del episodio: una de las personas que participó de la salida mantenía un parentesco directo con otro integrante del plantel, ya que era su hermana.

Esta circunstancia modificó la percepción inicial sobre la independencia de los involucrados, transformando lo que era una cuestión de índole personal en un problema de convivencia y códigos internos dentro del grupo de trabajo.