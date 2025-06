¡Por las nubes! Cuánto costó la millonaria foto con Yngwie Malmsteen para su show en Argentina

Como en muchas ocasiones, el pase meet and greet no incluía el acceso al show, algo que se pagaba aparte. Por este motivo y la clara situación del país, una fotografía al valor de $1.000.000 con Yngwie Malmsteen fue algo totalmente alocado para cualquier fanático de él como de la música en general. Aunque no se sabe ninguna cifra ni porcentaje de lo vendido, de seguro no fueron números altos.