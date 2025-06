Periodista de TyC Sports filtró que Julián Álvarez será papá y fue fulminado en redes: "Me quiero matar"

“Vas a ser papá… si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer”, se le escapó la noticia sin que el jugador la hubiera anunciado previamente. Julián , sorprendido, contestó entre risas: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí… gracias, estamos muy contentos”.

Aunque los fanáticos se alegraron por la noticia, muchos criticaron la actitud del profesional y dejaron comentarios en las diversas publicaciones de Matías : "Cero códigos, ojalá nunca más te den una nota", "Tenés que hablar y preguntar de fútbol, no de la vida privada de los jugadores", "¿Qué te ganaste por anunciar un embarazo sin permiso", "Lo que hiciste por un par de billetes no se perdona".

Imagen de WhatsApp 2025-06-22 a las 17.37.34_e82cbd4f.jpg Matías en sus redes sociales. Créditos: Instagram / @matipelliccioni

Por último, el hombre expresó: "Reconozco y me lamento por mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente".