Pájaros de la Noche, el ritual melómano que vuelve a encender la noche de MDZ Radio

- "Pájaros de la Noche” nació como un podcast, o un programa grabado si se prefiere, y se emitió durante todo el año 2024 por la señal de MDZ Radio, de lunes a viernes a la noche. Disfruté poder hacerlo, pero me di cuenta que el formato no me brindaba las emociones que tiene la radio en vivo. Luego de haber hecho durante varios años programas de radio en MDZ (“Gracias por la Música”, “Recuerdos que mienten un poco”) y de participar como columnista en “Uno Nunca Sabe” los viernes, me di cuenta que esa magia, ese momento único e irrepetible que brinda estar al aire en vivo, y compartir emociones y sensaciones con la audiencia, es insustituible, y es lo que más me gusta de la radio. Por eso, al haberme ofrecido la producción de MDZ Radio volver a hacerlo en vivo una vez por semana, no dudé ni un segundo y así lo haremos en lo que resta de este 2025. Como desafío nuevo, el formato en vivo, que precisamente es el mas viejo de todos, genera la tarea de mantener a la radio en vivo en la vida de la gente. Así que el desafío es el mismo de siempre, que los oyentes de MDZ disfruten de los contenidos, en mi caso particular, de la música que esta por ahí y lo único que uno hace es decorarla un poco en su presentación, disfrutarla y reproducirla, ya sea por el aire del 105.5, por streaming, nuestro nuevo formato, o como sea.