Sin trámite: todo lo que hay que saber sobre ANSES llega a MDZ Radio

Esto surgió en 2018, en medios de comunicación donde yo estaba haciendo noticias SEO, en demanda, resolviendo consultas de todo tipo. Ahí descubrí sobre los temas y dudas que no estaban evacuados, y me di cuenta de que un 40 o 50 por ciento de las consultas tenían que ver con el mundo de ANSES. Esta carencia de información se profundizó mucho durante la pandemia, cuando la gente no tenía los puntos de atención directa en las oficinas. Ahí empecé a brindar información, primero a través de noticias y luego en el streaming, hasta lograr el espacio de mayor audiencia del oeste argentino.

ORLANDO BABI TIRAPU 2.jpg Orlando "Babi" Tirapu debuta este lunes 2 de junio a las 17 en MDZ Radio con Sin trámite, un programa de servicios con todo lo que hay que saber sobre ANSES. Walter Moreno/MDZ

- A lo largo de estos años en tus vivos desde las redes sociales, ¿cuál es el tema que has detectado como el más consultado?

El 94 o 95 por ciento del público que me sigue son mujeres, con una comunidad que entre todas mis redes sociales está llegando al millón de personas. Gran parte de estas mujeres cobran alguna asignación, como la AUH (Asignación Universal por Hijo), que es sobre lo que más consultan, porque incluye el Plan de los 1000 días, la tarjeta alimentaria, la ayuda escolar; beneficios que cobra solamente este grupo, que son familias que no tienen trabajo en blanco y que no cobran nada de forma registrada, ni desde el Gobierno, ni desde una labor en relación de dependencia o monotributo. También recibo muchas preguntas sobre jubilaciones, pensiones y becas.

- ¿Cómo evaluás la comunicación de ANSES y qué aportes vas a traer desde MDZ Radio?

Independientemente de quien gobierne, muchas veces la comunicación no es buena, eso explica un poco el éxito que he tenido en estos años. Se hace un buen trabajo, pero todavía falta que el público se acostumbre a los soportes virtuales, por eso encontramos un espacio en el streaming donde la gente puede resolver sus consultas. A veces, todo el aparato de ANSES estuvo más dedicado a una cuestión proselitista. De todas maneras, en los últimos años ha mejorado mucho, no solo con este Gobierno, sino con el anterior también. Yo estoy en permanente contacto con el equipo de prensa, que son de diez, pero muchas veces no pasa por ellos las decisiones políticas. Yo no reemplazo a ANSES, no hago trámites, no saco turnos, mi tarea es de información y orientación, lo que en la jerga de ANSES se llama "peinar la fila"; hablar con la gente en la fila. Nuestra fila es virtual, pero ahí la gente consulta si tiene que hacer determinada gestión o no. Por lo tanto, con el programa en MDZ Radio, vamos a ahorrale tiempo y angustias a la gente. También desde Sin trámite vamos a desactivar noticias falsas, y que nuestros seguidores puedan evitar estafas.

- ¿Cuáles gratificaciones has recibido desde lo personal y profesional en el periodismo de servicios?

El impacto social que tiene el periodismo de servicios es muy enriquecedor, no sabía que me gustaba hasta que lo empecé a hacer. Por ahí es algo que a colegas no les resulta en un principio tan atractivo. Yo soy crítico de arte y espectáculos, y me terminé dedicando a esto, que me encanta. Una de las gratificaciones más grandes fue la de que Meta me incorpore en una Aceleradora de Comunidades. La gente que ahora va a escuchar y ver el programa por MDZ Radio, realmente va a ahorrar tiempo, realmente va a ahorrar dinero, va a estar más informada y empoderada. Hablamos de cerca de 20 millones de beneficiarios, y a veces muchos de ellos quedan excluídos porque los recursos del Gobierno son insuficientes para poder llegar a todos. La idea es aportar nuestro granito de arena desde el periodismo de servicios, de manera gratuita y confiable, donde todo pasa más por la información que por la opinión. Para mí, recibir el agradecimiento de la gente es una gran recompensa, y nuestro espacio en streaming va a tener poco hate, porque al estar en posición de ayudar, nadie te dice nada malo. Es una contribución social muy gratificante, y soy un agradecido de toda la buena onda que recibo.