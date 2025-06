¿Hay nuevo amor?: Wanda Nara confirmó si sale o no con el futbolista del PSG

Wanda Nara volvió a estar en el foco de la tormenta luego de que Mauro Icardi la denunció por presunto desamparo respecto a sus dos hijas menores. Ante esto, la empresaria decidió romper el silencio en el programa de Ángel de Brito y allí no solo habló sobre esta denuncia, sino que además confirmó si está saliendo o no con Hakimi, estrella del Paris Saint Germain.

La respuesta fue negativa y no pudo evitar reírse debido a que no podía creer lo que se estaba diciendo: "No, me río porque todos los días sale una persona nueva y hay un montón de nombres y personas". Wanda también dejó en claro que se encontró en este último tiempo con una fama impensada y que si ella saldría con alguien, se enterarían todos al instante.

Captura de pantalla 2025-06-05 224617.png Wanda habló del rumor sobre su relación con Hakimi. Foto: captura de pantalla/ América TV.

El conductor le consultó a Wanda sobre quién la había invitado a la final de la UEFA Champions League y allí reveló que ella tiene muy buena relación con la gente del club. En el final comentó que se encuentra disfrutando la soltería y que no le gusta "cuando me involucran en situaciones que no son y que no me acercaría nunca a una persona que esté en pareja... Mi familia lo sufrió mucho a eso y no lo haría nunca.