Netflix: esta serie con con vibra tarantinesca tiene humor negro, acción y una protagonista brutal

Con la cantidad de títulos que llegan semana a semana al streaming , se vuelve difícil alcanzar a ver todo. Lo bueno es que el catálogo de Netflix alberga títulos nuevos y otros no tanto, que te permiten elegir qué ver en cualquier momento.

En 2022 se estrenó Kleo, una serie alemana de 8 episodios que con el paso del tiempo se convirtió en una de esas joyas que muchos suscriptores terminaron descubriendo casi por casualidad.

En su estreno, esta producción llamó la atención por su propuesta poco convencional. Aunque no fue ampliamente promocionada por la plataforma, de a poco se fue posicionando como una de las producciones europeas más interesantes de Netflix .

La historia sigue a Kleo Straub, una joven asesina de la Stasi, la policía secreta de la Alemania Oriental, que en 1987 se le asigna la misión de eliminar a un hombre en Berlín Occidental. Kleo cumple el encargo sin cuestionarlo, convencida de que está sirviendo a su país. Sin embargo, poco después es traicionada por su propia organización, arrestada y enviada a prisión bajo acusaciones falsas.

Todo cambia con la caída del Muro de Berlín en 1989. Con el nuevo escenario político, Kleo recupera la libertad y descubre que fue utilizada como pieza descartable dentro de un juego mucho más grande. A partir de ese momento inicia un viaje de venganza para descubrir quién ordenó su encarcelamiento y por qué. En el camino se cruzará con ex agentes, conspiraciones políticas y un joven policía obsesionado con seguirle el rastro.

Uno de los grandes atractivos de la serie es su contexto histórico. Aunque la trama es ficticia, está profundamente ligada a la Alemania de fines de los años 80 y principios de los 90, un momento de gran transformación tras la caída del Muro y el colapso del régimen comunista en el Este.

La serie fue creada por Hanno Hackfort, Bob Konrad y Richard Kropf, quienes construyeron una narrativa que mezcla thriller de espías con estética pop noventera. La música, el diseño visual y el ritmo narrativo ayudan a que la serie tenga un estilo muy particular, con un marcado tono irónico, lejos del típico drama oscuro del género.

En el centro de todo está Jella Haase, quien interpreta a Kleo y se roba completamente la pantalla. Su personaje tiene la capacidad de pasar de la frialdad absoluta a momentos de humor absurdo con una naturalidad sorprendente. Haase, conocida en Alemania por su trabajo en cine y televisión, construye una protagonista tan impredecible como carismática.

Mirá el tráiler de Kleo

Kleo - tráiler oficial de Netflix

A su lado aparece Dimitrij Schaad como Sven Petzold, el policía de Berlín Occidental que intenta seguirle el paso a Kleo mientras lidia con sus propias obsesiones. También destacan Julius Feldmeier y otros actores del panorama alemán que ayudan a darle cuerpo a este mundo lleno de espías, traiciones y personajes excéntricos.

La recepción fue muy positiva tanto por parte de la crítica como del público. Muchos medios destacaron su tono irreverente y su capacidad para mezclar géneros sin perder ritmo. En plataformas de reseñas y redes sociales, los espectadores la señalaron como una de esas series que sorprenden por lo diferente que resulta dentro del catálogo.

Tras el éxito de la primera temporada, que cuenta con 8 episodios, en 2024 se lanzó una segunda entrega de 6 capítulos, que da continuidad a la historia de Kleo.

En definitiva, Kleo es serie de espionaje que no se toma demasiado en serio. Tiene acción, humor negro, conspiraciones y una protagonista inolvidable. Si estás buscando algo distinto para maratonear en Netflix, esta producción alemana es una apuesta segura.