Mónica Farro combate el aburrimiento del domingo con un desnudo total

Mónica Farro agitó las redes sociales este domingo con un desnudo total.

“Domingo al pedo y aburrida, ¿¿¿qué más podes hacer???”, se preguntó la rubia, para luego revelar su honesta respuesta junto con la foto sin ropa.

“Jajajajajaja, me muestro como quiero, soy feliz así, el que tenga ganas de criticar me encanta y el que no, me encanta más”, disparó en el epígrafe de la imagen.

Un año antes, la vedette vivió un episodio similar, cuando un auto la chocó también en un semáforo. Ella se bajó para pedir los datos pero el otro conductor la culpó y huyó. Mónica logró capturar la patente y cuando quiso hacer la denuncia, le informaron que dicho vehículo debía 18 mil pesos en multas por infracciones de distinto tipo.