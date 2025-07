Mike Amigorena sería desplazado de La cena de los tontos y ya tendría reemplazo: "No tiene que ver conmigo"

"Estoy feliz en La Cena de los Tontos , me sorprende lo que dicen aunque puede ser una movida de prensa", expresó. Luego, quiso dejar en claro cómo se vive el detrás de escena del espectáculo: "Tenemos un vínculo muy lindo con el elenco, nos está yendo bárbaro, nos divertimos, no entiendo por qué pasó esto".

image.png La obra que cautiva el público espectador podría sufrir golpes. Créditos: plateanet

Amigorena incluso fue más allá y planteó que, tanto él como la producción, quieren seguir trabajando juntos. "No tengo la intención de irme y la producción tampoco. Ponele que me desafectarán, pero me llamaría la atención". Visiblemente molesto por la insistencia del tema, cerró: "Me han quemado la cabeza todo el día con el tema, pero es así, si pasa eso que estás pensando no tiene que ver conmigo, sino con la producción".