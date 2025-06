Melody Luz destruyó a Alex Caniggia tras la separación y reveló un fuerte detalle:

"Nunca escupan para arriba ni bardeen cosas que después terminan consumiendo... Ah y la familia es una y se cuida a tiempo", fue el primer texto que publicó Melody y que sorprendió a sus seguidores. Pero esto no fue todo, ya que luego volvió a arremeter: "Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja".

"Igual recuerden, chicas... Si ustedes ven conversaciones con otras minas que están felicitando por hacerse la liposucción mientras vos seguís teniendo la faja postparto , si dice que se habla con una hace cinco años cuando conmigo estuvo tres... Igual recuerden que la mala, la pu..., la abandonadora y la que no supo cuidar la familia quién fue, adivinen", expresó Melody , dejando entrever que el padre de su hija se hablaba con otras mujeres.

Captura de pantalla 2025-06-04 213812.png Melody Luz picante en las redes sociales. Foto: Instagram/ @melodyluz.

También, comentó: "Sigo hablando por las que siguen estando en un lugar que no las valoran y donde no las merecen... La vida es una chicas, salgan de ahí y no importa lo buenito que parezcan con el mundo y las cosas que digan de ustedes. Lo importante es cómo la tratan a ustedes y cómo se comuniquen con ustedes".