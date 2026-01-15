Maxi López se desubicó con un comentario sobre Flor de la V y Nati Jota tuvo que ponerle un límite: "Es una mujer"
Maxi Lópe fue cuestionado en vivo tras una respuesta cargada de prejuicios hacia la conductora de "Intrusos", Flor de la V.
El estudio de Olga se convirtió en el escenario de un momento de extrema incomodidad este jueves, cuando Maxi López lanzó una frase que encendió las alarmas de la corrección política y el repudio en redes. Durante una entrevista en el ciclo Sería Increíble, el exfutbolista fue protagonista de un ida y vuelta con Nati Jota que terminó de la peor manera al hablar sobre Flor de la V.
La desubicada frase de Maxi López y el "freno" de Nati Jota
La consigna parecía simple: a quién elegiría para recrear el histórico "piquito" entre Diego Maradona y Claudio Caniggia, bajo la condición de que fuera un varón. Tras unos segundos de duda, López disparó: "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo".
La reacción de la conductora fue inmediata, intentando salvar la situación ante un comentario que atrasa décadas. "¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo", le marcó Jota con firmeza. Sin embargo, lejos de retractarse o entender el error, López profundizó el desconcierto al consultar: "¿Cómo se llama ahora?", a lo que Nati volvió a enfatizar su identidad de género.
Este traspié mediático no es el primero en la lista reciente del rubio. Hace apenas unos días, el deportista había generado controversia al admitir que presionó a su actual mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, para que adelantara el nacimiento de su hijo Lando.
Según relató, la cesárea se programó para el 31 de diciembre por su insistencia, pese a que el deseo original de la madre era un parto natural. Esta revelación ya lo había puesto bajo la lupa de las críticas por su actitud dominante en el ámbito familiar.