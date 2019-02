Mario Pergolini, contundente: "Es imposible vivir con esta inflación"

Al igual que en el 2015, este será un año electoral muy particular para Mario Pergolini. Se presentará como candidato a vicepresidente de Boca Juniors en una fórmula con Jorge Amor Ameal. La entrevista que brindó al ciclo de radio La Red Viale 910 giró en torno a este tema, sumado a su visión de la gestión de Mauricio Macri.

Si bien afirmó no tener decidido a quién votará en las elecciones presidenciales, dijo que la gestión de Cambiemos "no tiene mucha defensa". En ese sentido, indicó: "Algunas cosas había que hacerlas y arreglarlas pero nadie se ocupó. El tema de la energía es un sufrimiento que lo estamos pagando".

"Es muy curioso que cada vez que el presidente dice algo, a las cuatro horas se da una información totalmente diferente. El hecho de querer transmitir cierto optimismo es ridículo: no me vengas a decir que está bajando la inflación y lo primero que sale después es que la inflación fue más alta que el mes pasado", manifestó el periodista y conductor.

Respecto a la inflación, dijo: "Todo el mundo ha solucionado este problema. No puede ser que tengamos este problema tan estudiado y trabajado, incluso por países vecinos, como Chile. Es insostenible y es imposible vivir así. Creo que hubo bastante inoperancia del gobierno".

Sobre las otras elecciones, las de Boca Juniors, dijo: "Tengo cosas para darle al club como la vez pasada, cuando me presenté. Voy a ir en una fórmula como vice de Ameal. No voy como presidente porque no estoy en el club día a día y para semejante lugar hay que dedicarle un tiempo y tengo otras empresas que no me lo permiten. Creo que hay que tener algo de gestión y conocer internamente el club, y solo lo puede hacer alguien que conoce o que está mucho ahí".

De todas formas, aseguró que los planes pueden cambiar en caso que algún ídolo xeneize -y mencionó como una posible opción a Juan Román Riquelme– tenga intenciones de postularse: "A mí me interesa que le vaya bien a Boca, no me interesa tener un puesto".