Mariana Fabbiani se cruzó en vivo con Ricardo Canaletti por un caso de inseguridad

Mariana Fabbiani protagonizó un tenso cruce con Ricardo Canaletti durante la última emisión de su programa El diario de Mariana, cuando debatían sobre un caso de inseguridad. El robo en cuestión finalizó con la víctima disparando contra los delincuentes: uno murió y el otro resultó herido.

En ese contexto, la conductora preguntó si existía la posibilidad de la "legítima defensa de los asaltantes". Esto despertó la respuesta del periodista: "La única víctima es el asaltado".

"No entiendo bien cómo encuadrar esta situación. Es muy difícil analizar todo esto porque, en todo caso, es legítima defensa de los delincuentes, que estaban siendo...", comentó la conductora. Todos los panelistas entendieron que estaba defendiendo a los asaltantes. Rápidamente, el periodista la interrumpió: "Hay una sola víctima, o dos: el asaltado y, si le dispararon, el tío también lo es. Los delincuentes no son víctimas de nada".

Entonces, Fabbiani aclaró: "Pero yo no estoy diciendo que los asaltantes fueron víctimas". "¿Cómo que no?", le repreguntó Canaletti. Con cierta molestia, la conductora le insistió: "No, lo que yo estoy diciendo es si es legítima defensa o no, cuando están huyendo y les disparan, hay una polémica, es un terreno gris".

El periodista reafirmó su parecer: "Los disparos fueron respuesta a una agresión y está tratando de defender sus derechos, que en este caso es la propiedad del auto y la integridad física de su sobrino porque fue agredido con un disparo". Y continuó: "Si tiene el arma en condiciones, está en su derecho".