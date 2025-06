Marcela Tauro arremetió contra Benjamín Vicuña por su última foto en redes sociales: "Horrible y horroroso"

Por supuesto, las redes se salieron de control y muchos cayeron en la trampa del marketing y la publicidad, pues algunos creyeron que se trataba de un embarazo de la pareja actual del chileno, Ana Espasandin. Aunque un simple posteo no quedó allí, las opiniones no tardaron en llegar.

Marcela Tauro aprovechó el espacio de Infama (América TV), para pronunciarse ante el movimiento empleado y no se quedó callada, por lo contrario, se mostró muy molesta trató al actor de morboso.

Imagen de WhatsApp 2025-06-15 a las 19.50.54_ed0cca6a.jpg La publicación de Benjamín Vicuña que desató el enojo de muchos. Créditos: Instagram / @benjaminvicuna.ok

Las palabras de Marcela Tauro contra Benjamín Vicuña

"Nos usan, Vicuña sube una ecografía. No va a ser papá, juega con eso, me parece mucho", inició Tauro y Karina Iavícoli también se pronunció por el tema: "Es muy delicado, el tema de un bebé me parece delicado y como él está en pareja, bien uno podría pensar que va a ser nuevamente papá".