Lucila Illbele rompió el silencio sobre su salida de El Noticiero de la Gente y habló sobre la incorporación de Sol Pérez: "No me gusta..."

En medio de todo este escándalo, Lucila rompió el silencio. La comunicadora dialogó con Juan Etchegoyen para Mitre Live y salió a aclarar varias cosas. "No pasó nada. Yo trabajo en el noticiero de la mañana, 'Buen Telefe', con Adrián Puente y Érica Fontana. Ese es mi lugar", afirmó la periodista.

En lo que respecta a su presencia en el noticiero del mediodía, Lucila explicó: "Empecé como reemplazo de la China Ansa. Cuando ella no volvió, me avisaron que iba a seguir un tiempo más hasta que Sol regresara de su licencia, y así fue".

Lucila Illbele 2.jpg La comunicadora salió a dar explicaciones en medio de la polémica con Pérez. Instagram Lulyillbele.

De esta manera, la comunicadora dejó en claro que su participación en El Noticiero de la Gente siempre fue temporal y que no existió ningún tipo de conflicto con Sol Pérez. "Cada noticiero tiene su periodista de espectáculos. De verdad no hay conflicto ni quilombo. A Sol la conocí en 'MasterChef' y me llevo súper bien", aseguró Illbele.