Los imperdibles del streaming: los mejores estrenos para ver este fin de semana

Las plataformas de streaming arrancan el año con una gran cantidad de películas y series para todos los gustos. Esta semana hay grandes regresos de exitosas series, desde el regreso emotivo de Terapia sin filtro hasta el romance de época de Bridgerton, pasando por el debut de Wonder Man y la llegada de Queer, la nueva película de Luca Guadagnino.

A continuación te dejamos un listado de los estrenos más destacados de la semana para que disfrutes en las distintas plataformas de streaming.

Esta semana volvió a Apple TV la nueva temporada de Terapia sin filtro, la comedia dramática creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein. La serie sigue a Jimmy Laird, un terapeuta que intenta superar la dolorosa muerte de su esposa mientras navega las complejidades de la vida personal y profesional con un inusual enfoque de decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa,

En los nuevos episodios, la ficción continúa explorando cómo las conexiones humanas pueden servir como motor de sanación y crecimiento. Jimmy se ve forzado a confrontar su miedo a volver a amar y a redescubrir su identidad fuera del duelo, mientras que los personajes a su alrededor lidian con rupturas, cambios de vida y nuevas responsabilidades.

El elenco incluye a Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Michael Urie, Christa Miller, y Ted McGinley. Los nuevos capítulos se estrenarán los días viernes por Apple TV hasta completar los 12 capítulos.

Equipo Demolición | Prime Video

equipo demolicion Dave Bautista y Jason Momoa protagonizan Equipo demolición. Prime Video

Prime Video acaba de lanzar la comedia de acción protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, que propone una dupla explosiva fiel al estilo de una buddy movie.

Ambientada principalmente en Hawái, la historia sigue a dos medio hermanos distanciados, Jonny y James, que han llevado vidas completamente distintas y apenas se hablan tras años de resentimiento. Todo cambia cuando reciben la noticia de la misteriosa muerte de su padre, lo que los obliga a reunirse para investigar lo sucedido. Lo que comienza como un incómodo reencuentro familiar se transforma en una peligrosa investigación que los arrastra a una conspiración mucho más amplia.

Equipo Demolición – Trailer Oficial

Humor, escenas de acción, explosiones, combate cuerpo a cuerpo, y la dupla insuperable de Momoa y Bautista.

Bridgerton (Temporada 4) | Netflix

bridgerton T4 - 01 Luke Thompson interpreta a Benedict Bridgerton en la temporada 4. Netflix

Tras una larga espera, Netflix acaba de lanzar la cuarta temporada de la exitosa serie de época Bridgerton. La ficción romántica inspirada en los libros de Julia Quinn, se ambienta en la Inglaterra de la Regencia para seguir los enredos románticos de los Bridgerton, una familia de la alta sociedad compuesta por cuatro hermanos y cuatro hermanas.

Esta temporada se enfoca en Benedict Bridgerton, el segundo hijo mayor de la familia, el artista y bohemio, que se resiste a seguir los pasos de sus hermanos y le huye al matrimonio. Sin embargo, todo cambia cuando en un baile de máscaras conoce a la Dama de Plata, una joven que lo cautiva con su simpleza y espontaneidad. Lo que Benedict no sabe es que se trata de Sophie Baek, una joven criada que es hija ilegítima de un duque.

Bridgerton - tráiler completo temporada 4

La temporada 4 cuenta con 8 episodios, divididos en dos partes. La primera parte se lanzó el 29 de enero en Netflix, y la segunda llegará el 26 de febrero.

Wonder Man | Disney+

wonder man marvel ben Wonder Man es la nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel. Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel arrancó el año con el estreno de Wonder Man, creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, basada en el cómic del mismo nombre.

La historia sigue a Simon Williams, un aspirante a actor intentando abrirse paso en Hollywood, cuyo destino da un giro cuando se entera de que se está preparando un remake de la película Wonder Man dirigido por el legendario director Von Kovak. Junto a Trevor Slattery, un veterano intérprete cuyos mejores días quedaron atrás, Simon persigue el papel que podría cambiar su vida, ofreciendo a la audiencia una mirada satírica y humana detrás de las cámaras de la industria del entretenimiento.

Wonder Man Tráiler Subtitulado

El elenco incluye a Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams y y el ganador del Oscar Ben Kingsley como Slattery. El resto del elenco incluye a X Mayo, Zlatko Buri, Arian Moayed, Joe Pantoliano, Byron Bowers, y Josh Gad. Los 8 episodios de la ficción ya se encuentran disponibles en Disney+.

Queer | Netflix

Queer, el aclamado filme de Guadagnino, ya tiene fecha en el streaming. Daniel Craig y Drew Starkey protagonizan el drama. A24

Netflix suma a su catálogo Queer, el drama romántico histórico dirigido por Luca Guadagnino, basado en la novela homónima de William S. Burroughs. La película se sitúa en la Ciudad de México de la década de 1950 y tiene como protagonista a William Lee, un estadounidense marginado y solitario que vive al margen de una pequeña comunidad de expatriados. Su rutina diaria de encuentros efímeros y alcohol termina abruptamente cuando conoce a Eugene Allerton, un joven exsoldado cuya presencia provoca en William emociones y deseos que llevaba tiempo reprimiendo.

Queer (2024) Tráiler oficial

Con actuaciones sobresalientes de Daniel Craig y Drew Starkey, la película es una exploración sobre el amor, la identidad, la soledad y la lucha de un hombre por aceptarse a sí mismo en un mundo que a menudo lo rechaza.