Le prohíben a El Polaco la entrada a Estados Unidos: el motivo

El Polaco es un artista popular bien argento que hace estallar todo la movida tropical. Sin embargo, hace unos años decidió expandir sus horizontes realizando un show en EE.UU., que ahora le trajo dolores de cabeza, y una dura sentencia de la Justicia.

"Hace dos años, El Polaco estuvo haciendo un show muy conocido en los Estados Unidos, más precisamente en Miami, donde lo había acompañado Silvina Luna. Para ese recital valía 30 dólares la entrada", informó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.

"Pero él entró con visa de turista en esa oportunidad. Y una cosa es cuando vas a pasear, pero cuando vas a trabajar, desde una campaña de fotos, una nota para una revista o un show donde cobrás plata, tenés que sacar la visa que se le da a los artistas extranjeros para facturar", explicó la esposa del ex futbolista.

Por no cumplir con estos requisitos, ahora El Polaco no podrá ingresar al país del norte por cuatro años, y el empresario que lo contrató fue multado con 50.000 dólares por la evasión. "Se supone que cobró más de 10.000 dólares, así que no es solamente que entró ilícitamente a trabajar, sino que cobró un dinero por el que no pagó impuestos. Hay diferente categorías según lo que vos ganás. Igual atrás de esto también hay un representante y alguien que lo contrata, que le tienen que decir qué visa tiene que sacar", anunció Latorre.

Fuente: Exitoína