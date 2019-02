La persistencia de los grillos: el teatro local conquista un hito de conmoción

La vuelta a las tablas de esta obra escrita y dirigida por Ósjar Navarro Correa, que resultó ser una de las ganadoras en la reciente Fiesta Provincial del Teatro, y representará a Mendoza en la Fiesta Nacional del Teatro, junto a la también premiada Anagnórisis; es motivo de celebración. Con funciones este viernes y el próximo a las 22 en la Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad), el espacio en el que se estrenó y para el cual fue concebida esta puesta, regresa esta contundente entrega que forma parte de la Trilogía mendocina suburbana, craneada por el destacado dramaturgo y director.

El canto de los grillos resuena durante una calurosa noche de verano en el patio de una casa en Colonia Segovia. Tres personajes atravesados por una crispada historia familiar se preparan para el festejo de cumpleaños de la hija de Rosa (Lorena Pereyra). Mientras que el regreso al hogar de Carolina, la hermana travesti de Rosa (Diego Nogara), enciende aún más las tensiones con el tío de ambas, Jordán (Jorge Fornés).

Antes de las funciones de esta obra en el Teatro Cajamarca durante la mencionada Fiesta Provincial del Teatro, Navarro Correa enfatizó con determinación y elegancia su disconformidad frente a la falta de respuesta de los organizadores del evento, cuando el elenco solicitó que las funciones fueran presentadas en la Sala Ana Frank. El pedido fue doblemente pertinente, esencialmente porque La persistencia de los grillos ha sido pensada para que el público esté ubicado lo más cerca posible de la acción, y también por la necesidad de incluir una mayor cantidad de espacios culturales dentro del certamen. Más allá del reclamo, la obra puede sortear el cambio de un escenario a otro porque está dotada de un texto y una puesta ultra precisos, que desde sus primeros minutos conquista la inmersión del espectador en el espeso drama de los protagonistas.

Jorge Fornés, Diego Nogara y Lorena Pereyra conforman el afilado trío protagónico de "La persistencia de los grillos".

La escenografía de de María Eleonora Sánchez, la iluminación de María Vilches Aruani y el diseño sonoro de José Binetti; configuran el marco perfecto para esta historia hiperrealista, en la que el espacio escénico por momentos alcanza una textura cinematográfica que conecta con la trilogía inicial de películas de Leonardo Favio. La propuesta tiene una concisión quirúrgica, en la que no sobran situaciones ni palabras. Con un magistral manejo de una violencia in crescendo, en el que algunas de las instancias más macabras transcurren detrás de escena, el autor y director da en la tecla exacta con la problemática social y personal de cada uno de los personajes, con una mirada que no se emplaza en la idealización; ni mucho menos en el regodeo de sus desgracias.

En menos de una hora, la obra transita temas tan ásperos como el del abuso intrafamiliar, con un elenco afiladísimo en el que se destaca la superlativa y contundente labor de Jorge Fornés. Mientras que Diego Nogara despliega un arsenal de recursos para aportarle a su Carolina una intensa paleta de matices, y Lorena Pereyra contiene con destreza a su personaje de lo que podría ser una permanente explosión catártica.

La persistencia de los grillos conquista un hito cada vez menos presente en el mundo del arte: zambullir al espectador en el territorio de la conmoción. No estamos aquí frente a una historia que tiene como objetivo arrancar de cuajo las lágrimas del público, sino de hacerlo partícipe de una experiencia más profunda. Una invitación a la revolución de conciencia. Un trance en versión rayos X, que se incrusta en las más agudas zonas del dolor y el desconcierto que atraviesan nuestra atomizada configuración social.

Atención: debido a la capacidad limitada de la sala, es necesario reservar la entrada con anticipación.

Ficha artística y técnica:

Intérpretes: Jorge Fornés, Diego Nogara, Lorena Pereyra

Diseño y realización escenográfica: María Eleonora Sánchez

Diseño sonoro: José Binetti

Diseño lumínico: María Vilchez Aruani

Operación de Luces: Paloma Barrera

Vestuario: Tania Casciani, Estefanía Ferraro Pettignano, Ósjar Navarro Correa

Realización de máquina: Juan José Cáceres

Fotografía: Leandro Fernández

Gráfica: Marcelo Sosa

Asistente de escenario: Yair Cáceres

Asistencia de Dirección: Tania Casciani, Estefanía Ferraro Pettignano

Producción: Laura Beningazza, Ósjar Navarro Correa

Dramaturgia y Dirección: Ósjar Navarro Correa