La novia de Caniggia le respondió a Mariana Nannis

La polémica disputa entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece no tener fin. La tercera en discordia es Sofía Bonelli, la nueva pareja del ex jugador, que habló, a través de audios, en Pamela a la tarde, el ciclo que conduce Pamela David por América.

Ante los rumores que aseguran que Bonelli pretendía seducir a Diego Maradona y que Claudio Paul Cannigia era el plan B, ella aclaró: "Esto es fácil. Él se fijó en mi y yo en él, y nos juntamos. No hubo terceros y no pasé por nadie para conocerlo, nada que ver. Es simple la historia".

También respondió a otra acusación de Nannis, quien asegura que Bonelli es una prostituta, que trabajó de promotora en Turismo Carretera y que estuvo con varios pilotos. "Para ser promotora tendría que haber pasado por un taller mecánico primero, y haberme puesto lolas. Y no hice ninguna de las dos cosas. No califico para promotora de TC. La última vez que me puse botitas y paraguas fue en la escuela, cuando hice de hormiguita biónica", dijo Sofía con ironía.