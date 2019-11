La Gata Noelia contó detalles del acoso que sufrió de Juan Darthés

A las graves acusaciones contra el actor Juan Darthés, ahora hay que sumar las fuertes declaraciones que la cantante cordobesa "La Gata" Noelia hizo públicamente durante una entrevista con Ulises Jaitt en el programa radial "El Show del Espectáculo". La artista se refirió a un incómodo momento que protagonizó por culpa del actor.

"La Gata" recordó un episodio que vivió en 2009, cuando fue junto a su hija a ver un show de "Patito Feo".

La revelación de la Gata Noelia en @ElShowDelEspect con @ulisesjaitt: “Me sentí acosada por Juan Darthés durante un show de Patito Feo"https://t.co/dq1M9rWmpf — AM 1300 #TuRadio (@am1300radio) 15 de noviembre de 2019

"Con mi hija fuimos al Orfeo a ver Patito Feo y estaba este señor al que todas las chicas lo acusan de acoso, Juan Darthés, y me sentí acosada por él porque todo el tiempo me estaba tirando besos y guiñando el ojo en plena actuación", comenzó a relatar Noelia.

"Pensé que era un pajero crónico, me pareció tan desubicada la situación", explicó.

"Me sentí sumamente incómoda, me sentí acosada", y agregó: "Con el temperamento que tengo, a solas le hubiera dicho algo que no le hubiera gustado para nada: que vaya al psicólogo".

Con respecto a la denuncia que realizó Thelam Fardín, Noelia expresó: "Cuando vi lo de Thelma dije 'pobre piba, debe ser cierto porque me acordé lo del 'Orfeo', yo lo viví, me acosó con sus besos, miradas, guiñadas de ojo".

Recordemos que sobre Darthés pesa un pedido de captura internacional emitido por Interpol tras la denuncia hecha por Thelma por violación agravada.