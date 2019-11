Acorralado: es inminente la detención de Juan Darthés

Juan Darthés se vio claramente tocado por el informe que sobre la causa por la denuncia de Thelma Fardin que presentaron en la TV brasileña, en medio del pedido de captura internacional que solicitó la Justicia de Nicaragua.

"Es difusa la información de Darthés. Me dice la doctora Raquel Hermida que sí lo pueden detener hoy, mañana o en cualquier momento. En Brasil han recibido el pedido de detención y lo están buscando porque no vive donde dicen que vive. Me dice que lo van a buscar, que lo van a detener y lo van a juzgar en Brasil", expresó Mauro Viale en Pamela a la Tarde.

Por otra parte, Viale añadió: "Burlando te dice que lo tiene que decidir la Corte Suprema y que el trámite es largo. Yo creo en la mitad de los dos, y que en cualquier momento esto termina con la detención. Burlando ya se lo dijo a Darthés, que puede pasar. Darthés está esperando y ya sabe en que lugar de San Pablo puede ser detenido. Es muy fuerte".

"Si hay que esperar a la Corte, tiene más tiempo, pero tarde o temprano va a pasar. y lo van a arrestar", concluyó contundente el periodista.