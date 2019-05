La furia de Antonela Roccuzzo contra la esposa de Horacio Rodríguez Larreta

Ya pasaron casi dos años del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario. Sin embargo, en los últimos días estalló una polémica que hizo estallar de furia a la mujer del mejor futbolista del mundo.

El sábado 11, en La Noche de Mirtha, la weeding planner Bárbara Diez, que está casada con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, contó como fue su experiencia con la pareja que la tenía contratada para organizar el evento, pero luego fue despedida. "Trabajamos casi un año y el padre se empezó a vincular en la boda y no sé qué paso. Empezó a aceptar muchos canjes, decidió hacer la boda en un lugar donde le daban el salón y la comida. Y una pareja organizadora en Rosario, un hombre y una mujer les ofreció hacer la boda de canje. Me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios", reveló, dejando en claro que los canjes fueron un factor importante en el casamiento.

Este lunes, y mediante una historia de Instagram, Antonela realizó un extenso descargo para desmentir los dichos de Diez. "Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand. Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100 por ciento de los servicios prestados por cada proveedor. La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro @jorge.sole. Nuestra wedding planner fue @cecilia.trabattoni, a quien elegí no sólo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalismo", aseguró.

"Nuestra boda fue una noche soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no tuve otra alternativa", sentenció Roccuzzo para culminar su relato.

Fuente: Exitoína