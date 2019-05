La foto de Demi Lovato sin Photoshop

En julio del 2018, Demi Lovato tuvo que ser internada de urgencia en un hospital de California por exceso de fentanilo. A pesar que estuvo al borde de la muerte, la cantante pop estadounidense pudo salir adelante y hoy disfruta de una vida saludable.

En sus redes sociales, la artista publicó una imagen de su cuerpo sin retoques ni Photoshop y contó lo sensual que se siente con su figura real: "No sé qué título escribir... La realidad es que estoy sentada en el gimnasio post jiu jitsu sintiéndome viva y tomando mi batido post entrenamiento. Estoy sudada y no me veo tan glamorosa en este momento, pero me siento increíble y publicar ésto se siente como empoderamiento porque me gusta esta foto donde me siento sexy y también puedo defenderme de cualquiera que intente atacarme".

"Cualquier tamaño, cualquier forma, cualquier género. Tengo seguridad, pero en los momentos en los que estoy sola me siento confiada (no quiero decir nada) de que puedo defenderme de un atacante y espero que todos encuentren algo por lo que se vuelvan tan apasionados como yo siento por el jiu jitsu", concluyó.

