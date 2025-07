La Cuerpo, una reconocida influencer trans, expuso más chats candentes que habría mantenido con Mauro Icardi

La creadora de contenido Jazmín La Cuerpo , intensificó el escándalo al publicar nuevos detalles de su intercambio con el futbolista Mauro Icardi . La artista trans exhibió fragmentos de una conversación privada donde el deportista no solo solicitó material XXX, sino que también mantuvo un diálogo íntimo con ella, poniendo en evidencia supuestas infidelidades hacia su pareja, la actriz Eugenia la China Suárez .

Los mensajes revelan que, tras recibir una fotografía suya en ropa interior, Icardi respondió con halagos: "Estás muy fuerte. Sabelo. Anduviste con -tapó el nombre-, me dijo que se vieron en Libertador. Hacés encuentro". La influencer, lejos de ocultar la interacción, profundizó en los detalles, mostrando cómo intentaron coordinar un posible encuentro.

El tono del diálogo se tornó aún más explícito cuando el delantero al chatear con La Cuerpo insistió: "Mandame otra de adelante, no seas mala. No hay chance de que no te vea a vos". Según las capturas, la charla derivó en frases como "Sos divina" y en el intercambio de imágenes sugerentes, incluyendo una postal de visualización única enviada por el futbolista.