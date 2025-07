La China Suárez viajó a Turquía en medio del escándalo por los polémicos chats que la influencer trans habría cruzado con Mauro Icardi

La China Suárez emprendió su viaje a Estambul en medio del escándalo de Mauro Icardi y los supuestos chats íntimos con La Cuerpo

NSR_1711 (1) La China Suárez ya está viajando a Turquía, allá se encontrará con Mauro Icardi para pedirle explicaciones sobre los supuestos chats que mantuvo con La Cuerpo. RS Fotos

Sin embargo, el conflicto tomó un nuevo giro cuando La Cuerpo publicó en sus redes sociales lo que serían conversaciones privadas con la propia actriz. En las capturas difundidas, Suárez le habría solicitado: "Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmienta todo", a lo que sumó un reclamo por el manejo de la situación: "No era necesario que se la sigas, o me lo pasabas a mí antes".